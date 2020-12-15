Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» возобновляет экскурсии Фото: материалы пресс-служб

С 16 декабря 2020 года возобновляются экскурсии в Ясной Поляне по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских». Экскурсии будут проводиться для групп не более 5 человек со вторника по воскресенье с 9:30 до 15:30 с интервалом в 20 минут. Самостоятельно пройти в мемориальные здания нельзя.

Стоимость билетов в будни:

полный - 400 рублей;

льготный - студенты, пенсионеры, школьники - 350 рублей;

в выходные для всех стоимость билета одинаковая - 450 рублей.

Приобрести их можно в кассе на входе в поместье. Сотрудники музея-усадьбы также предупреждают, что в выходные билеты могут быть распроданы сразу после открытия кассы.

Последняя экскурсия проводится по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» без посещения Флигеля Кузминских.

Стоимость билета:

полного - 350 рублей;

льготного – 300 рублей;

в выходные для всех категорий граждан стоимость билета – 400 рублей.

Также доступны экскурсии по заповеднику (без посещения мемориальных зданий). Первая экскурсия начинается в 9:30, последняя – в 15:00. Стоимость билета – 200 рублей. Билеты приобретаются в кассе музея.

Кроме того, заповедник открыт для самостоятельного осмотра ежедневно с 9:00 до 17:00. Билеты на прогулку продаются также в кассе музея, в терминале у входа (оплата наличными без сдачи), а также онлайн. Стоимость билета – 100 рублей.

Для посетителей доступен также аудиогид «Прогулка по Ясной Поляне» — его можно бесплатно загрузить на телефон.

На территории музея-усадьбы при посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию. Купить маску можно в киоске у входа в музей.