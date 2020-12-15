Суд по факту смерти девочки от упавших футбольных ворот не состоялся: один из обвиняемых заболел Фото: Алексей ФОКИН

Тульский суд рассмотрел уголовное дело в адрес главы Пролетарского района и экс-директора аварийно-диспетчерской службы города. Чиновник обвиняется в халатности, повлекшей смерть человека. Так в июле 2019 года в поселке Рассвет на девочку упали футбольные ворота. От полученных травм ребенок скончался в больнице через несколько дней после поступления.

Родственники заверяли, что данные ворота не были закреплены вовсе. Следственным комитетом по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Когда дело попало в начале декабря в суд, заседания все же не состоялось из-за того, что один из обвиняемых тяжело заболел. Это доказало медицинское заключение. Судебное разбирательство временно приостановлено.