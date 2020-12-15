В тульских школах новогодние каникулы начнутся раньше для замедления роста заболеваемости Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня на брифинге для СМИ министерство образования Тульской области сообщило порядке организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях региона и введении дополнительных каникул в связи с эпидемиологической обстановкой.

Как было решено на оперативном совещании, в регионе 25 декабря станет днем окончания учебной четверти в школах и ссузах Для тех, кто учится 6 дней, дополнительные занятия пройдут на дистанте, эти уроки будут посвящены профилактическим мерам и организации досуга.

С 28 по 30 декабря во всех школах будут объявлены зимние каникулы. Они продлятся до 11 января, когда возобновится учебный процесс. Оценки за вторую четверть будут выставлены до 24 декабря.

Также сообщается, что новогодние праздники позволят сократить число заболевших детей, так как ученики не будут собираться в классах. В настоящее время многие учебные заведения перешли на дистанционное обучение из-за эпидобстановки. При этом она в стабильном состоянии, и даже наблюдается небольшое снижение классов на дистанте.

Кроме того, министерство планирует до 25 декабря проверить школы на соблюдение предписаний Роспотребнадзора в данной эпидобстановке, а также выяснить, как в учебных заведениях Тульской области реагируют на превышение порога заболеваемости и переходят на дистант. Мониторинг будет также и качества школьного питания. Специалисты выйдут с проверкой во все школы региона.

Что касается детских садов, то все они работают в штатном режиме. Для закрытия группы необходимо превышение в ней порога заболеваемости. Руководителям дошкольных учреждений уже разосланы рекомендации начать информационную работу с родителями, а также назначит количество дежурных групп 31 декабря. (Напомним, группа создается для тех детей, чьи родители работают 31 декабря).

Также сейчас проводится мониторинг качества дистанционного образования в школах и средних учебных заведениях. По большинству предметов были проведены проверки, выявлены те предметы, по которым стоит подтянуть программу. Проверка показала, что качество образования в регионе не упало. В тех же школах и классах, где по некоторым предметам есть отставание, с октября месяца корректируются рабочие программы, вводятся дополнительные учебные часы.