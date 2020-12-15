В Тульской области за неделю ОРВИ заболели 12 000 человек Фото: Алексей ФОКИН

На прошлой неделе в Тульской области было зарегистрировано около 12 000 случаев ОРВИ. Такой показатель говорит о том, что порог заболеваемости в регионе превышен на 42%, однако остается на уровне показателей предыдущей недели.

Среди заболевших больше всего взрослых людей. Отметим, что заметно снизилась заболеваемость в детских садах – на 42%, а также в школах – на 24%. При этом среди детей в возрасте 7-14 лет порог по заболеваемости ОРВИ превышен именно в Туле — на 18%.

Вместе с тем за минувшую неделю в регионе было выявлено 810 случаев внебольничной пневмонии.