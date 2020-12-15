Новый год в Тульской области отпразднуют виртуально Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области в новогодние праздники не будет массовых мероприятий. Об этом вчера, 14 декабря шла речь на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

Губернаторские елки для одаренных детей и творческой молодежи, детей - сирот и детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, а также детей из малоимущих семей в этом году сохранятся, правда пройдут они только в формате представлений, без хоровода вокруг елки и при строгом соблюдении масочного режима и других требований Роспотребнадзора.

Также для жителей региона в новогодние праздники и каникулы учреждения культуры приготовили более 600 спектаклей, концертов, мастер-классов, квестов.

Кроме того, с 10 декабря в Тульской области проходит большой новогодний виртуальный фестиваль «НеоБЫКновенный новый год». В его рамках организуется почти 1500 мероприятий в онлайн-формате: это экскурсии, тематические занятия, связанные с историей Нового года, традициях его празднования в Тульском крае, интерактивные конкурсы и игры.

Также с 25 декабря по 10 января в каникулы для школьников пройдет новогодний марафон, во время которого детей ождают различные мастер-классы, квизы, челленджи, конкурсы, прямые эфиры со звездами, актерами, блогерами, журналистами и спортсменами, а также ежедневные розыгрыши призов от Деда Мороза.

Кроме этого в регионе состятся акции «Ёлка желаний», «#ЁлкиАрт. Праздник в каждом дворе», а также Всероссийская акция «#НовогодниеОкна».

А вот праздничных мероприятий в новогоднюю ночь в связи с режимом повышенной готовности в регионе не будет, как и традиционных видео обращений на городских экранах в Туле.