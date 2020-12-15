Экспонаты представлены из личной коллекции геолога Рашида Галимова Фото: материалы пресс-служб

С 15 декабря в тульском экзотариуме открывается выставка "Чудеса под ногами". В этот раз она будет посвящена не растениям или животным, а минералам - малахиту и яшме.

На экспозиции можно будет узнать о том, как образуется один из самых красивых драгоценный минералов - малахит, с помощью какого минерала можно раздобыть огонь и какой в огне родился. Кроме этого, на выставке можно будет увидеть окаменелости растений и животных со дна доисторического моря, которое было когда-то на месте нашего региона.

Экспонаты представлены из личной коллекции геолога Рашида Галимова.

Выставка пройдет с 15 декабря 2020 по 21 января 2021 года в выставочном зале новой экспозиции в Центральном парке Тулы. Возрастных ограничений нет.

Стоимость посещения выставки входит в стоимость посещения экзотариума:

дети до 7 лет - бесплатно,

дети с 7 до 18 лет - 150 руб.,

взрослый - 300 руб.,

льготный - 100 руб.