В Тульской области разрешали Губернаторские елки, но без хороводов и не для всех

В Тульской области разрешали Губернаторские елки, но они пройдут не для всех детей Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В этом году в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе жизнь туляков сильно поменялась. Это коснулось даже мероприятий в честь Нового года. Так, традиционные гуляния и развлечения в этом году пошли под запрет. Однако, как стало известно после очередного оперативного совещания, что все-таки кое-что для жителей и гостей города состоится. Под «зеленый» сигнал праздничного светофора попали Губернаторские елки.

В этом году проведение Губернаторских елок сохраниться. Однако пройдут они далеко не для всех и каждого. Мероприятия будут организованы только для одаренных детей и творческой молодежи, детей - сирот и детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, а также детей из малоимущих семей.

Также, традиционные Новогодние елки состоятся для детей в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. В этом году на мероприятиях смогут быть и дети-инвалиды. Для этой категории праздник пройдет с 15 по 25 декабря в Тульском государственном цирке.

Для одаренных детей мероприятия пройдут в Атриуме Тульского кремля, на площадке ремесленного двора «Добродей» в Объединении центров развития культуры, на сценах Тульской областной филармонии и Тульского областного театра юного зрителя, а также в муниципальных учреждениях культуры Тульской области.

В общей сложности 19 600 детей получат новогодние подарки.

Отметим, что все мероприятия состоятся исключительно в формате представлений, без проведения интермедий вокруг елки и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Так, зал будет заполнен не более, чем на 30% от общей вместимости, а рассадка зрителей - в шахматном порядке. После каждого мероприятия в помещения будет проходить дезинфекция и проветривание.