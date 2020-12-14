Николай Воробьев: Помочь людям преодолеть трудности – наша главная задача

«Единая Россия» провела первый социальный онлайн-форум Фото: материалы пресс-служб

От Тульской области в нем приняли участие секретарь регионального отделения «Единой России», руководитель волонтерского центра партии, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев, министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области, заместитель секретаря регионального отделения партии по работе с ОМСУ и общественными объединениями Антон Агеев, руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов.

В Социальном форуме партии принял участие Президент страны Владимир Путин Фото: материалы пресс-служб

То, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление тех трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией — чрезвычайно важная вещь, сказал Владимир Путин во время Социального форума партии.

- Потому что уже то, что сейчас звучит здесь, то, что сейчас прорабатывается, то, что делается — важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. На ту партию, от решений которой зависит экономика страны, обороноспособность государства, состояние системы здравоохранения, образования — всегда ложится особая ответственность за результаты работы государства. И это большая очень нагрузка. Но подтверждать ее нужно знаете чем? Искренним стремлением сделать лучше для страны в целом и для конкретного человека, — сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что люди верят в искренность политической силы, когда она находит преломление в интересах конкретного человека.

- Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов, - заключил Президент.

В Социальном онлайн-форуме принимают участие волонтерские центры «Единой России», развёрнутые во всех регионах страны. Владимир Путин поддержал ряд предложений, озвученных волонтерами партии — речь идет о продлении действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ и упрощении требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств, страховании педагогов от риска заражения коронавирусом.

– Социальный онлайн-форум, который инициировала наша партия, объединил лучшие региональные практики волонтерской работы, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России Николай Воробьев. – Это направление, ставшее для «Единой России» основным в этом году, получило высокую оценку Президента страны. Владимир Путин назвал деятельность партии чрезвычайно важной – ведь она направлена на решение вопросов, волнующих конкретного человека, столкнувшегося сегодня, в условиях пандемии, с новой реальностью. Помочь людям преодолеть трудности, справиться с проблемами – наша главная задача. Внимание главы государства к волонтерским акциям, которые реализует «Единая Россия», важно для каждого представителя партии, для всех, кто вместе с нами включился в этот процесс. Слова благодарности от тех, кому удалось помочь, и высокая оценка главы государства — это главное подтверждение востребованности волонтерской деятельности как для каждого человека, так и для общества в целом.

В Социальном онлайн-форуме принимают участие волонтерские центры «Единой России», развернутые во всех регионах страны Фото: материалы пресс-служб

В рамках акции «Спасибо врачам» мы продолжаем помогать учреждениям здравоохранения. В эту работу включились члены и сторонники «Единой России», социально ответственный бизнес, депутаты всех уровней. Благодаря их поддержке мы направляем гуманитарную помощь персоналу ковидных госпиталей – рации, водонагреватели, термометры, другие технические средства. Мы помогаем в организации быта дежурных смен в «красных зонах»: обеспечиваем медиков одноразовой посудой, питьевой водой, питанием. Кроме того, мы закупаем спецодежду для работы врачей в зимних условиях. В преддверии Нового года мы планируем доставить в больницы около тысячи сладких подарков.

Волонтерство в масштабах страны — это не только новый формат работы, это наш ответ на новый вызов. И сегодня мы ставим перед собой задачу максимально использовать возможности и ресурсы добровольческого корпуса, чтобы медики чувствовали поддержку получали необходимую помощь.

Например, по просьбе руководства городской больницы №7 Тулы региональное отделение партии «Единая Россия» приобрело десять мобильных телефонов для организации эффективной работы медицинского персонала и оперативной связи с пациентами для уточнения состояния их здоровья.

В понедельник, 14 декабря, координатор горячей линии волонтерского центра «Единой России», член регионального политсовета партии Павел Астафьев передал телефоны заместителю главного врача по административной и хозяйственной работе Кириллу Филиппову.

– Поддержка медицинских работников сегодня – важнейшее направление работы волонтерского корпуса, – рассказал Павел Астафьев. – Тем, кто борется с коронавирусам на передовой, кто спасает жизни, необходимы наша помощь и внимание. Об этом шла речь на сегодняшнем социальном онлайн-форуме «Единой России», где обсуждались форматы добровольческой деятельности, возможности и перспективы развития волонтерского движения, лучшие региональные практики. Накопленный собственный опыт и форматы, о которых рассказали коллеги, безусловно, послужат развитию и усилению нашей дальнейшей работы по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается.