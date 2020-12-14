Тульские школьники уйдут на зимние каникулы уже с 25 декабря Фото: Алексей ФОКИН

В этом году зимние каникулы у тульских школьников наступят раньше. Уже с 25 декабря ученики уйдут отдыхать и готовиться к Новому году. Отметим, что продлятся зимние каникулы до 10 января.

Как отметили в региональном Министерстве образования, что впервые за несколько недель в Тульской области снизилось число классов, переведенных на дистанционное обучение. На данный момент на дистанте находится 459 классов, на прошлой же было – 510. В детских садах и сузах ситуация остается на прежнем уровне.

Так по выдвинутому главной министерства предложению, до 31 декабря школьники будут находиться в режиме праздничных нерабочих дней, а после 31 декабря уйдут на каникулы.