Тульским работодателям порекомендовали сделать 31 декабря выходным днем Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тульским работодателям порекомендовали сделать 31 декабря выходным днем. Такой вариант выдвинул на оперативном совещании глава региона. Так, у туляков возможно появится дополнительный выходной перед Новым годом.

Для примера работодателям предоставили само же регионального правительство, где 31 декабря объявлен выходным днем для большинства бюджетных работников. Такой выходной даст подчиненным возможность комфортно подготовится к встрече большого традиционного праздника. Однако правоохранительных органов и учреждений здравоохранения это правило не касается.

Работодателям порекомендовали услышать эту рекомендацию и разумно подойти к принятию решений. к этому вопросу.