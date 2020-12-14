Туляки встретились с орнитологом и художником-анималистом Евгением Кобликом
Фото: материалы пресс-служб
12 декабря в тульском областном экзотариуме в Центральном парке Тулы прошла встреча с российским орнитологом и биогеографом, старшим научным сотрудником сектора орнитологии Зоологического музея МГУ, художником-анималистом Евгением Александровичем Кобликом.
Евгений Коблик рассказал об истории создания представленных работ
Фото: материалы пресс-служб
Встреча завершала выставку работ Е.А. Коблика «Отправляя кисть в полёт», проходившую в тульском экзотариуме с 10 ноября по 12 декабря 2020 года.
Встреча завершала выставку работ Е.А. Коблика «Отправляя кисть в полёт»
Фото: материалы пресс-служб
На встрече присутствовали сотрудники экзотариума, орнитологи, представители министерства экологии и природных ресурсов Тульской области, а также студенты-биоэкологи ТулГУ и ТГПУ. Во время мероприятия Евгений Коблик провел экскурсию, рассказав при этом об истории создания представленных в выставочном зале работ и особенностях биологии и экологии объектов, после чего ответил на вопросы аудитории об экспедиционной деятельности, интересных и опасных приключениях, трудностях и нетривиальностях путешествий.
В завершении встречи художник-анималист дал мастер-класс по зоорисунку
Фото: материалы пресс-служб
Также биолог представил новые орнитологические издания, сфотографировался с присутствующими и раздал автографы. В завершении встречи художник-анималист у вольера с птицами-носорогами дал мастер-класс по зоорисунку.