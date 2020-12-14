Туляки встретились с орнитологом и художником-анималистом Евгением Кобликом Фото: материалы пресс-служб

12 декабря в тульском областном экзотариуме в Центральном парке Тулы прошла встреча с российским орнитологом и биогеографом, старшим научным сотрудником сектора орнитологии Зоологического музея МГУ, художником-анималистом Евгением Александровичем Кобликом.

Евгений Коблик рассказал об истории создания представленных работ Фото: материалы пресс-служб

Встреча завершала выставку работ Е.А. Коблика «Отправляя кисть в полёт», проходившую в тульском экзотариуме с 10 ноября по 12 декабря 2020 года.

Встреча завершала выставку работ Е.А. Коблика «Отправляя кисть в полёт» Фото: материалы пресс-служб

На встрече присутствовали сотрудники экзотариума, орнитологи, представители министерства экологии и природных ресурсов Тульской области, а также студенты-биоэкологи ТулГУ и ТГПУ. Во время мероприятия Евгений Коблик провел экскурсию, рассказав при этом об истории создания представленных в выставочном зале работ и особенностях биологии и экологии объектов, после чего ответил на вопросы аудитории об экспедиционной деятельности, интересных и опасных приключениях, трудностях и нетривиальностях путешествий.

В завершении встречи художник-анималист дал мастер-класс по зоорисунку Фото: материалы пресс-служб

Также биолог представил новые орнитологические издания, сфотографировался с присутствующими и раздал автографы. В завершении встречи художник-анималист у вольера с птицами-носорогами дал мастер-класс по зоорисунку.