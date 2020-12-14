Карта распространения коронавируса в Тульской области за минувшую неделю: в Туле заболело 594 человека Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на высоких показателях продолжает держаться число заболевших коронавирусом людей. Так за сутки диагноз подтверждается не менее, чем у 200 человек.

По данным оперштаба за минувшую неделю инфекция подтвердилась у 1 433 человек. Лидером по заболеваемости стала Тула – 594 случая за неделю. Второе место занял Новомосковск – 114 случаев, а на третьем месте оказался Ефремовский район – 107 случаев.

Публикуем актуальную карту распространения коронавируса в регионе с 7 по 14 декабря 2020 года.

Тула – 594 случая.

Новомосковск - 114 случаев.

Ефремовский район – 107 случаев.

Киреевский район – 101 случай.

Щекинский район – 69 случаев.

Алексинский район – 60 случаев.

Заокский район – 57 случаев.

Узловский район – 54 случая.

Кимовский район – 53 случая.

Донской – 48 случаев.

Веневский район – 26 случаев.

Куркинский район – 23 случая.

Ясногорский район – 15 случаев.

Плавский район – 23 случая.

Богородицкий район – 14 случаев.

Дубенский район – 12 случаев.

Новогуровский район – 8 случаев.

Тепло-Огаревский – 5 случаев.

Арсеньевский район – 4 случая.

Воловский район – 4 случая.

Одоевский район – 3 случая.

Чернский район – 2 случая.

Белевский район – 2 случая.

Каменский – 1 случай.