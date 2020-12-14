Карта распространения коронавируса в Тульской области за минувшую неделю: в Туле заболело 594 человека
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области на высоких показателях продолжает держаться число заболевших коронавирусом людей. Так за сутки диагноз подтверждается не менее, чем у 200 человек.
По данным оперштаба за минувшую неделю инфекция подтвердилась у 1 433 человек. Лидером по заболеваемости стала Тула – 594 случая за неделю. Второе место занял Новомосковск – 114 случаев, а на третьем месте оказался Ефремовский район – 107 случаев.
Публикуем актуальную карту распространения коронавируса в регионе с 7 по 14 декабря 2020 года.
Тула – 594 случая.
Новомосковск - 114 случаев.
Ефремовский район – 107 случаев.
Киреевский район – 101 случай.
Щекинский район – 69 случаев.
Алексинский район – 60 случаев.
Заокский район – 57 случаев.
Узловский район – 54 случая.
Кимовский район – 53 случая.
Донской – 48 случаев.
Веневский район – 26 случаев.
Куркинский район – 23 случая.
Ясногорский район – 15 случаев.
Плавский район – 23 случая.
Богородицкий район – 14 случаев.
Дубенский район – 12 случаев.
Новогуровский район – 8 случаев.
Тепло-Огаревский – 5 случаев.
Арсеньевский район – 4 случая.
Воловский район – 4 случая.
Одоевский район – 3 случая.
Чернский район – 2 случая.
Белевский район – 2 случая.
Каменский – 1 случай.