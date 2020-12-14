В Тульской области разыскивают автомобиль, сбившего двух подростков Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 14 декабря, в 8:00 по мск на улице Московской в произошло ДТП, в следствие которого ищутся свидетели произошедшего. По данным ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 17-летнего парня и 16-летнюю девушку. Подростки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили различные травмы, но после оказания медпомощи были отпущены. Сам же водитель с места происшествия скрылся.

На данный момент известно, что автомобиль, совершивший наезд на пешеходов, предположительно марки «Lada Largus» серебристого цвета.

В Тульской области разыскивают автомобиль, сбившего двух подростков Фото: материалы пресс-служб

Жителей региона просят сообщить любую известную об автомобиле, его владельце или происшествии информацию в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны ОГИБДД ОМВД России по г. Новомосковску Тульской области: инспектор по розыску+7(48762) 6-79-45, дежурная часть +7(48762) 6-22-73