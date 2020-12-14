Два жителя Тульской области устроили у себя дома целый склад оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

Полицейские задержали двух жителей Щекинского района за их незаконное хранение и оборот оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этих фактах стало известно сотрудникам уголовного розыска, после чего правоохранители вышли на след мужчин. По предварительным данным, мужчины самостоятельно изготавливали комплектующие, отдельные детали и оружие целиком. Также они приобретали или делали кустарным способом патроны.

Два жителя Тульской области устроили у себя дома целый склад оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

Два жителя Тульской области устроили у себя дома целый склад оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

Обыскав места проживания каждого из мужчин, полицейские обнаружили и изъяли у них различные пистолеты, гранаты, порох, несколько сотен патронов, затворы, стволы и другие элементы оружия, а в гараже у одного из мужчин – винтовку и патроны. При этом подозреваемые так и не смогли подтвердить законность хранения выявленного у них оружейного арсенала.

Два жителя Тульской области устроили у себя дома целый склад оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

Два жителя Тульской области устроили у себя дома целый склад оружия и боеприпасов Фото: материалы пресс-служб

54-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 48-летний неработающий ранее судимый знакомый задержаны. В отношении них были возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ и 222.1 УК РФ.