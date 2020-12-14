14 декабря туляки увидят солнечное затмение

Сегодня, 14 декабря, в 19:13 по московскому времени состоится солнечное затмение Фото: Ангелина Коломыцева

Это время избавления от старого и вхождения в новое Астролог китайской метафизики Елена Котельникова рассказала, как использовать энергию звёзд в этот день и весь остаток месяца:

- В Полное Солнечное Затмение не стоит начинать важных дел, строить планы и отправляться в путешествие (будьте предельно осторожны на дорогах)

- У многих произойдёт резкое переосмысление своих взглядов на жизнь и захочется кардинальных перемен, однако, не спешите принимать скоропалительные решения

- Проведите этот день в спокойствии и уединении

После затемнения энергия декабря будет толкать вас на открытие чего-то нового. Но в этом месяце стоит помнить о датах, которые могут помешать совершить задуманное:

Дни без денег - 19.12 и 21.12. В эти дни лучше не делать вклады и инвестиции. Любое финансирование куда-либо может принести неблагоприятные результаты День потерь - 29.12. Эта дата не подходит для важных начинаний и подписания договоров День зимнего солнцестояния - 21.12. Переход от энергии Инь к энергии Ян. Этот день имеет практически нулевую точку соприкосновения Инь и Ян, в этот период энергия умирает. Не удивляйтесь, если вас окутает лень. После 21.12 энергия Ян начнёт расцветать, поэтому можно смело загадывать желания и строить планы на будущее.