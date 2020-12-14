Когда жителям Тульской области нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

Жителям Тульской области напоминают, когда нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Делается это в двух случаях: по назначению врача или сразу же по возвращении из-за границы, если вы путешествовали самолетом.

Врач назначает ПЦР тест перед плановой госпитализацией, при этом он действителен в течение трех дней. Также такой тест делают при поступлении в стационар с симптомами ОРВИ или пневмонии. Кроме того, ПЦР-тест проводится на 12 день самоизоляции, если пациент проходит на дому лечение от коронавируса.

Если же вы вернулись из-за рубежа, то вы должны сдать тест ПЦР на коронавирус в течение трех дней с даты прибытия, а затем разместить его результаты на портале Госуслуг. При этом подчеркивается, что для получения результатов теста необходимо соблюдать самоизоляцию.