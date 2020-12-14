В Щекино елочные базары заработают на пять дней раньше, чем в Туле
Фото: Алексей ФОКИН
Со вторника, 15 декабря, начнут свою работу елочные базары в городе Щекино. Так, местные жители смогут ежедневно покупать новогодние елки вплоть до 31 декабря.
Торговые точки расположатся по следующим адресам:
ул. Юбилейная, д. 19;
ул. Колоскова/ул. Шахтерская;
ул. Лукашина, д. 2;
ул. Лукашина/ ул. Западная;
ул. Советская, д. 27.
В Туле же 34 елочных базара откроются с 20 декабря. До 31 декабря приобрести живую елку можно будет даже на главной площади города.
С точными адресами базаров в областной столице можно будет ознакомиться на сайте администрации города, а также по телефону: 30-47-93, 30-45-31.