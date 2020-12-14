В Щекино елочные базары заработают на пять дней раньше, чем в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Со вторника, 15 декабря, начнут свою работу елочные базары в городе Щекино. Так, местные жители смогут ежедневно покупать новогодние елки вплоть до 31 декабря.

Торговые точки расположатся по следующим адресам:

ул. Юбилейная, д. 19;

ул. Колоскова/ул. Шахтерская;

ул. Лукашина, д. 2;

ул. Лукашина/ ул. Западная;

ул. Советская, д. 27.

В Туле же 34 елочных базара откроются с 20 декабря. До 31 декабря приобрести живую елку можно будет даже на главной площади города.

С точными адресами базаров в областной столице можно будет ознакомиться на сайте администрации города, а также по телефону: 30-47-93, 30-45-31.