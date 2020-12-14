Коронавирус в Тульской области, последние новости на 14 декабря 2020: заболевших все также больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 14 декабря 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 14 декабря, в Тульской области за минувшие сутки было зарегистрировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Она подтвердилась у жителей Тулы и области.

Также за прошедшие сутки из медучреждений было выписано 153 человека, победивших “корону”. Им пришли отрицательные результаты теста на “ковид”.

Вместе с тем поступили данные еще о пяти умерших пациентах, у которых был подтвержден коронавирус.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе было установлено:

19 313 случаев заболевания;

16 915 случаев выздоровления;

567 случаев смерти.