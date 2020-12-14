1433 человека заболели коронавирусом в Тульской области за неделю Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал актуальную статистику заболеваемости региона за минувшую неделю, с 8 по 14 декабря. Так в Тульской области за семь дней от коронавируса вылечились 1 155 жителей Тулы и других районов области. Все они получили отрицательный тест на “ковид” и были выписаны из медучреждений. Отметим, что за все время наблюдения число выздоровевших - 16 915 человек.

Вместе с тем за минувшую неделю коронавирусная инфекция была зафиксирована у 1 433 человек, которые были изолированы. Коронавирусом заболели жители всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в Тульской области инфекцию подхватили 19 313 человек.

Отметим, что велика и смертность с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшую неделю с подтвержденным диагнозом скончались 50 пациентов в возрасте от 29 до 95 лет. У большинства из них в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от “ковида” в области за все время наблюдения – 567 человек.