В двух районах Тульской области и самой Туле был введен карантин по бешенству животных Фото: Алексей ФОКИН

В Заокском районе Тульской области на территории коттеджного поселка "Романовский парк" был обнаружен очаг бешенства животных. Он был зафиксирован в районе дома №45.

Помимо этого в поселке Романцевский в Богородицком районе тоже были зафиксированы вспышки бешенства. А также в самой Туле по улице Октябрьской в районе дома №10 тоже был зафиксирован случай бешенства животных.

Из-за этого губернатором региона в двух районах и самой областной столице был введен карантин. Ликвидировать очаги бешенства будет комитет региональной ветеринарии.