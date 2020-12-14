410 человек заболели коронавирусом в Тульской области за выходные дни Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные, 12 и 13 декабря, коронавирусная инфекция подтвердилась у 410 жителей Тульской области. Так, на субботу, 12 декабря, было выявлено 204 случая, а на воскресенье, 13 декабря, - 206. В общей сумме коронавирусом заболели с марта месяца 19 108 человек.

Вместе с тем значительное количество и случаев выздоровления от “ковида”. За два дня из медучреждений было выписано 366 человек: 170 на субботу и 166 на воскресенье. Всего с момента наблюдения с “короной” смогли справиться 16 762 жителя региона.

Отметим, что минувшие выходные поразили числом умерших людей, скончавшихся от коронавируса. Так, за двое суток поступили данные о 18 умерших: 10 человек на 13 декабря и 8 - на 12 декабря. Суммарно с марта месяца от “ковида” в регионе скончалось 562 человека.