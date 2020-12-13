Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 декабря 2020: побит новый рекорд по смертности от COVID-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 декабря 2020: 10 пациентов скончались Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба Тульской области, сегодня, 13 декабря, коронавирус выявили еще у 206 жителей Тулы и других городов и районов региона. Показатели заболеваемости стабильно высокие уже в течение нескольких дней и превышают 200 человек в сутки. Всего же с начала пандемии COVID-19 заразились 19 108 жителей Тульской области.

Также сообщается, что от заболевания выздоровели 166 пациентов различного возраста. Общее их число в данный момент приближается к 17 000.

К сожалению, за последние сутки от различных осложнений скончались 10 пациентов с коронавирусом. Они были жителями разных городов и районов области. Общее число умерших от осложнений и последствий заболевания в регионе с весны 2020 года - 562 человека.