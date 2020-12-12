Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 декабря 2020: количество заболевших стабильно превышает две сотни в сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 12 декабря 2020 года в Тульской области 204 человека заболели коронавирусом. Это жители Тулы и других городов и районов области. Всего же с начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 18 902 человек.

Количество заболевших превышает две сотни уже на протяжении нескольких дней. Также в регионе почти на 40% превышен порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Статистика сообщает и о 170 выздоровевших за сутки - у всех пациентов тесты оказались отрицательными. Таким образом, болезнь победили 16 596 человек за все время распространения коронавируса в регионе.

К сожалению, от различных осложнений скончались еще 8 пациентов разного возраста. Они были жителями городов и районов Тульской области. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло уже 552 человек.