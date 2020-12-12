В Тульской области школьница избила свою однокласнницу

В Тульской области подростки избили свою однокласнницу ФОТО: "Тула Жесть"

В Киреевске подростки избили свою однокласнницу. Происшествие попало на видео, которое выложили в социальные сети.

фото: "Тула Жесть"

Жители Тульской области очень возмущены этим фактом. По словам очевидцев, девочка попала в больницу с подозрением на сотрясение и травмами. Как пишет в комментариях под видео мама девочки, ее дочь теперь боится позора, так как о данном происшествии стало известно всем.

фото: "Тула Жесть"

Предположительно, подростки заранее назначили встречу, чтобы подраться. Пострадавшая девочка перестала общаться со своей бывшей "подругой", а та, видимо, решила выместить на ней свою злость. Все это происходило под смех и улюлюканье одноклассников, которые драку снимали на видео, а один даже ударил уже лежащую на земле девочку.

Фото: "Тула Жесть"

Пока на виновницу происшествия родители пострадавшей пожаловались в ПДН, после того как девочка поправится - подадут заявление в полицию. Другие жители Тульской области сообщают, что такое в школах сейчас, к сожалению, не редкость.