Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь Копытов

Несмотря на то, что декабрь перешагнул первую декаду, открытых катков в городе – по пальцам пересчитать. Многие недоумевают: морозец-то на дворе подходящий. Ан нет, проблема в том, что пока еще слишком мало снега и доступна технология исключительно «заливного» льда – достаточно трудоемкая.

Так что, если ситуация со снегом не изменится, то все катки в нынешнем году будут залиты только там, где есть «подложка» - то есть асфальт или иное твердое покрытие. Читай проще – в хоккейных коробках, благо, что в последнее время их в Большой Туле не так уж и мало.

По официальной информации, всего в этом сезоне планируется организовать 20 катков. На некоторых работы уже начались, на других ждут снегопада. Так или иначе, редакция «Комсомольской правды» - Тула» подготовила небольшой обзор ледовых площадок на открытом воздухе по данным на 12 декабря.

Зареченский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каток на ул. М. Горького, 14-20

Открыт с 26 октября. Лед искусственный. Освещение, музыка.

Входной билет - 150 рублей для взрослых, 50 рублей для детей до 10 лет.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.

Режим работы: будни – с 18.00 до 22.00, выходные – с 11.00 до 22.00, технические перерывы: с 13.30 до 14.00, с 16.00 до 16.30, с 18.30 до 19.00.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха

Открылась 9 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9

Не запущен.

Хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9

Не запущен.

Хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная

Не запущен.

Хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Лесная

Не запущен.

Каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а

Не запущен.

Пролетарский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в бывшем парке металлургов (ул. Металлургов, 22)

В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, 14.

Не запущена.

Хоккейная коробка на Пролетарской набережной.

Не запущена.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.

Заработала с 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход 30 руб.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.

В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Привокзальный территориальный округ

Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7.

Не запущена.

Хоккейная коробка на ул. Седова, 27.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г.Горшкова, 15.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.

Не запущена.

Советский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь Копытов

Губернаторский каток на пл. Ленина.

В процессе запуска. Откроется 28 декабря.

Хоккейная коробка в г. Тула, Красноармейский пр-т, 40.

Не запущена.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова у базы проката.

Открыта с 6 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.

Режим работы: понедельник - четверг – с 10.00 до 20.00, пятница – с 10.00 до 21.00, выходные – с 13.00 до 21.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00, все дни.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки! Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты».

Открылся 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 20.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00.

Центральный территориальный округ

Хоккейная коробка на ул. Кауля, 7 корп. 3.

В процессе запуска.

Хоккейная коробка в п. Петелино.

Не запущена.