Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь Копытов
Несмотря на то, что декабрь перешагнул первую декаду, открытых катков в городе – по пальцам пересчитать. Многие недоумевают: морозец-то на дворе подходящий. Ан нет, проблема в том, что пока еще слишком мало снега и доступна технология исключительно «заливного» льда – достаточно трудоемкая.
Так что, если ситуация со снегом не изменится, то все катки в нынешнем году будут залиты только там, где есть «подложка» - то есть асфальт или иное твердое покрытие. Читай проще – в хоккейных коробках, благо, что в последнее время их в Большой Туле не так уж и мало.
По официальной информации, всего в этом сезоне планируется организовать 20 катков. На некоторых работы уже начались, на других ждут снегопада. Так или иначе, редакция «Комсомольской правды» - Тула» подготовила небольшой обзор ледовых площадок на открытом воздухе по данным на 12 декабря.
Зареченский территориальный округ
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Каток на ул. М. Горького, 14-20
Открыт с 26 октября. Лед искусственный. Освещение, музыка.
Входной билет - 150 рублей для взрослых, 50 рублей для детей до 10 лет.
Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.
Режим работы: будни – с 18.00 до 22.00, выходные – с 11.00 до 22.00, технические перерывы: с 13.30 до 14.00, с 16.00 до 16.30, с 18.30 до 19.00.
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха
Открылась 9 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9
Не запущен.
Хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9
Не запущен.
Хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная
Не запущен.
Хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Лесная
Не запущен.
Каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а
Не запущен.
Пролетарский территориальный округ
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Хоккейная коробка в бывшем парке металлургов (ул. Металлургов, 22)
В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, 14.
Не запущена.
Хоккейная коробка на Пролетарской набережной.
Не запущена.
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.
Заработала с 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход 30 руб.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.
В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 22.00.
Привокзальный территориальный округ
Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7.
Не запущена.
Хоккейная коробка на ул. Седова, 27.
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3.
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г.Горшкова, 15.
Не запущена.
Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.
Не запущена.
Советский территориальный округ
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь Копытов
Губернаторский каток на пл. Ленина.
В процессе запуска. Откроется 28 декабря.
Хоккейная коробка в г. Тула, Красноармейский пр-т, 40.
Не запущена.
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова у базы проката.
Открыта с 6 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.
Режим работы: понедельник - четверг – с 10.00 до 20.00, пятница – с 10.00 до 21.00, выходные – с 13.00 до 21.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00, все дни.
Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты».
Открылся 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.
Вход бесплатный.
Режим работы: с 10.00 до 20.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00.
Центральный территориальный округ
Хоккейная коробка на ул. Кауля, 7 корп. 3.
В процессе запуска.
Хоккейная коробка в п. Петелино.
Не запущена.