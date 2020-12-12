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Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Ежегодно в Туле заливается порядка двух-трех десятков катков во дворах и местах массового отдыха
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь Копытов

Несмотря на то, что декабрь перешагнул первую декаду, открытых катков в городе – по пальцам пересчитать. Многие недоумевают: морозец-то на дворе подходящий. Ан нет, проблема в том, что пока еще слишком мало снега и доступна технология исключительно «заливного» льда – достаточно трудоемкая.

Так что, если ситуация со снегом не изменится, то все катки в нынешнем году будут залиты только там, где есть «подложка» - то есть асфальт или иное твердое покрытие. Читай проще – в хоккейных коробках, благо, что в последнее время их в Большой Туле не так уж и мало.

По официальной информации, всего в этом сезоне планируется организовать 20 катков. На некоторых работы уже начались, на других ждут снегопада. Так или иначе, редакция «Комсомольской правды» - Тула» подготовила небольшой обзор ледовых площадок на открытом воздухе по данным на 12 декабря.

Зареченский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каток на ул. М. Горького, 14-20

Открыт с 26 октября. Лед искусственный. Освещение, музыка.

Входной билет - 150 рублей для взрослых, 50 рублей для детей до 10 лет.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.

Режим работы: будни – с 18.00 до 22.00, выходные – с 11.00 до 22.00, технические перерывы: с 13.30 до 14.00, с 16.00 до 16.30, с 18.30 до 19.00.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в Комсомольском парке культуры и отдыха

Открылась 9 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Каток в пос. Ленинский, ул. Ленина, 9

Не запущен.

Хоккейная коробка в пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9

Не запущен.

Хоккейная коробка в с. Хрущево, ул. Прудная

Не запущен.

Хоккейная коробка в пос. Рождественский, ул. Лесная

Не запущен.

Каток в пос. Обидимо, ул. Комсомольская площадь, 2-а

Не запущен.

Пролетарский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в бывшем парке металлургов (ул. Металлургов, 22)

В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Хоккейная коробка в п. Шатск, ул. Садовая, 14.

Не запущена.

Хоккейная коробка на Пролетарской набережной.

Не запущена.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка на ул. Бондаренко, 23.

Заработала с 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход 30 руб.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в Пролетарском парке культуры и отдыха.

В процессе запуска. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 22.00.

Привокзальный территориальный округ

Хоккейная коробка на ул. Калужское шоссе, 5-7.

Не запущена.

Хоккейная коробка на ул. Седова, 27.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 3.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Г.Горшкова, 15.

Не запущена.

Хоккейная коробка в п. Косая Гора, ул. Стрекаловская, 36.

Не запущена.

Советский территориальный округ

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь Копытов

Губернаторский каток на пл. Ленина.

В процессе запуска. Откроется 28 декабря.

Хоккейная коробка в г. Тула, Красноармейский пр-т, 40.

Не запущена.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Хоккейная коробка в ЦПКиО им. П.П. Белоусова у базы проката.

Открыта с 6 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Стоимость проката коньков – 150 рублей взрослые и 100 рублей дети.

Режим работы: понедельник - четверг – с 10.00 до 20.00, пятница – с 10.00 до 21.00, выходные – с 13.00 до 21.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00, все дни.

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Туляки, вставайте на коньки! Вот вам катки!

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Каток в ЦПКиО им. П.П.Белоусова на Большом кругу у «Зеленой планеты».

Открылся 12 декабря. Лед естественный. Освещение, музыка.

Вход бесплатный.

Режим работы: с 10.00 до 20.00. Технические перерывы: с 13.00 до 14.00.

Центральный территориальный округ

Хоккейная коробка на ул. Кауля, 7 корп. 3.

В процессе запуска.

Хоккейная коробка в п. Петелино.

Не запущена.

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