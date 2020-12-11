В Туле продолжают работать номера по отопительному сезону Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле продолжают работать номера по отоплению. Так, жители областной столицы смогут позвонить и задать свой вопрос управляющим органам по поводу отопительного сезона.

Телефоны работают в будние дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 18.00. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Публикуем полный список номеров по каждому из городских округов.

Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу: 8(4872) 41-34-15, 8(4872) 41-06-91

Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу: 8(4872) 39-40-33

Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу: 8(4872) 30-18-84

Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу: 8(4872) 24-71-74

Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу: 8(920) 750-55-71

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы: 8(4872) 30-81-26