В Тульской области санитарные уборки в ТРЦ будут проходить каждые два часа Фото: Алексей ФОКИН

С 26 ноября все торгово-развлекательные центры стали закрываться на “санитарный час”. Так с 15:00 до 16:00 в ТРЦ проводят санитарную обработку всех помещений и поверхностей. Однако сегодня стало известно, что теперь в ТРЦ санитарные уборки будут проводиться каждые два часа. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Так внутри торгово-развлекательных центров будут чаще обрабатывать все контактные поверхности: дверные ручки, магазинные тележки, прилавки, кассовые аппараты, считывателей банковских карт, лотки для продуктов, а также поручни, перила, столы и стулья.

Также на кассах теперь будет стоят доп персонал, который будет отслеживать соблюдение всех требований: расстояние между покупателями и наличие защитных масок.

Такие нововведения вступят в силу с 10 декабря.