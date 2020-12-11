Единственный пока в Туле «частный» каток на улице Бондаренко откроется на грядущих выходных

Лед уже частично готов. 11 декабря. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Энтузиаст Сергей Пастушенко, проработавший более двух десятков лет физруком в ближайшей школе, начал возрождение хоккейной коробки на окраине, в Глушанках, еще в 2011 году. На тот момент тут была сплошная разруха (как впрочем, и на многих спортобъектах Тулы). По факту хоккейная коробка относилась к дворовой территории девятиэтажки № 23. И если бы не активная поддержка старшей по дому Галины Андросовой, то, наверное, ничего бы и не получилось.

Но получилось! Да, поначалу было непросто – кого-то не устраивала ребятня, громко кричащая под окнами. Кого-то раздражала музыка, играющая по вечерам… Каток возрождался и замирал на некоторое время. Все строилось на элементарном энтузиазме. По факту – практически 10 лет с небольшими перерывами. За лето вандалы регулярно расписывают нецензурщиной борта хоккейной коробки – приходится закрашивать. И это не самое худшее.

В какой-то момент вообще все было поставлено под вопрос выживания, когда технический домик – по сути, сарайчик – сожгли вандалы. Но Сергей Викторович не забросил затею – привез новый вагончик. И опять, 30 ноября текущего года вандалы взломали окошко, проникли внутрь и, не найдя ничего ценного, просто разгромили помещение. Дело завели, но… вряд ли удастся кого-то найти – свидетели показали, что видели три «тени» в капюшонах. Не более.

Сейчас вагончик уже подключен к электричеству, лед уже трижды заливали. Но этого, конечно, мало. «Подушка» требует большего. По заверениям самого Сергея ????, к выходным здесь уже можно будет кататься. Будет и освещение, и светомузыка, и сама музыка.

Энтузиаст Сергей Викторович Пастушенко. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Да, конечно, приходится взимать символическую плату за вход, - признает Пастушенко. – Но это сущие копейки, а иначе, как окупить стоимость воды, электричества? Только на предварительную заливку уходит порядка ста кубометров воды на 11 соток площади. Толщина льда должна быть не менее десяти сантиметров. Зато сейчас есть перспективы на нашей площадке возродить команду, которая будет представлять наш город на «Золотой шайбе» - Всероссийском турнире юных хоккеистов. Конечно, пока неясно, в какой возрастной группе мы будем выступать – тут зависит от тех ребят, которых сможем увлечь – но цель такая есть. Я сейчас тесно взаимодействую по этому вопросу с Хоккейной федерацией Тульской области. Недаром же я купил ради катка снегоочиститель – он будет отличным подспорьем, если начнется метель – на что я надеюсь этой зимой.

А вообще, в мечтах сделать тут искусственное покрытие. Холодильное оборудование современное немного стоит. И в потреблении электроэнергии достаточно экономно. Так бы можно было продлить сезон работы катка. Порадовать всех окрестных жителей.