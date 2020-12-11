18-летний парень, хотевший напасть на тульский вуз, оказался жителем Курска Фото: материалы пресс-служб

Напомним, что 9 декабря, в Туле задержали 18-летнего парня, готовившего вооруженное нападение на одно учебное заведение. Стало известно, что молодой человек приехал учиться в оружейную столицу из Курска.

Отметим, что в его соцсетях обнаружили записи, носящие негативный и противоправный характер. Самим парнем же заинтересовались сотрудники ФСБ после того, как он оставил сообщение в Даркнете на покупку оружия. Потенциальным продавцом являлся, предположительно, сотрудник ведомства. Свою покупку в виде обреза курянин решил испробовать на одном из карьеров рядом с Тулой. Там его и задержали правоохранители.

Исследовав мобильный телефон молодого человека, специалисты нашли подтверждения, что парень увлекался вооруженными нападениями на учебные заведения.

На данный момент 18-летний молодой человек находится под арестом, где проведет еще два месяца. Он получил уголовное по статьям «Незаконное приобретение и хранение оружия» и «Приготовлении к убийству двух и более лиц». Сотрудники следственного комитета разбираются во всех деталях произошедшего.