Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект в перинатальном центре
В рамках проекта Сбербанком профинансирована установка в здании системы контроля учета доступа (СКУД) и выданы карты с индивидуальным дизайном сотрудникам Тульского областного перинатального центра.
В рамках проекта Сбербанком профинансирована установка в здании системы контроля учета доступа (СКУД) и выданы карты с индивидуальным дизайном сотрудникам Тульского областного перинатального центра
Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:
- В Тульской области кампусный проект успешно реализован уже в 13 учреждениях образования и здравоохранения. Теперь к проекту подключается Тульский областной перинатальный центр. Уверен, банковская карта, выданная сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в перинатальном центре и за его пределами: пропуск на территорию центра, получение зарплаты, оплата в транспорте, магазинах и т.д.
В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение двух лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России
О. В. Черепенко, руководитель ГУЗ «ТОПЦ»:
- Тульский областной перинатальный центр – это современное медицинское учреждение, которое предоставляет высококачественные услуги и оснащено новейшим медицинским оборудованием. Установка системы контроля учета доступа, которую осуществило Тульское отделение Сбербанка в рамках кампусного проекта, выполняет важнейшую функцию - повышение уровня антитеррористической безопасности в здании перинатального центра. Получение нашими сотрудниками карты с индивидуальным дизайном, несомненно, укрепит командный дух.
В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение двух лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России.
Банковская карта, выданная сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в перинатальном центре и за его пределами
Проект предусматривает:
- автоматизацию пропускного режима, учёт рабочего времени сотрудников, контроль посещаемости занятий студентами (установка СКУД);
- выдачу банковской карты для зачисления стипендий или зарплаты, а также для безналичной оплаты товаров и услуг;
- контроль доступа и авторизация в библиотеке учебного заведения;
- ограничение доступа посторонних лиц в здания учебного заведения, а также к компьютерам и другой технике;
- деятельность в рамках современных стандартов безопасности.
ПАО Сбербанк.