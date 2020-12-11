Тульское отделение Сбербанка реализовало кампусный проект в перинатальном центре

В рамках проекта Сбербанком профинансирована установка в здании системы контроля учета доступа (СКУД) и выданы карты с индивидуальным дизайном сотрудникам Тульского областного перинатального центра.

В рамках проекта Сбербанком профинансирована установка в здании системы контроля учета доступа (СКУД) и выданы карты с индивидуальным дизайном сотрудникам Тульского областного перинатального центра

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

- В Тульской области кампусный проект успешно реализован уже в 13 учреждениях образования и здравоохранения. Теперь к проекту подключается Тульский областной перинатальный центр. Уверен, банковская карта, выданная сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в перинатальном центре и за его пределами: пропуск на территорию центра, получение зарплаты, оплата в транспорте, магазинах и т.д.

В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение двух лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России

О. В. Черепенко, руководитель ГУЗ «ТОПЦ»:

- Тульский областной перинатальный центр – это современное медицинское учреждение, которое предоставляет высококачественные услуги и оснащено новейшим медицинским оборудованием. Установка системы контроля учета доступа, которую осуществило Тульское отделение Сбербанка в рамках кампусного проекта, выполняет важнейшую функцию - повышение уровня антитеррористической безопасности в здании перинатального центра. Получение нашими сотрудниками карты с индивидуальным дизайном, несомненно, укрепит командный дух.

В кампусный проект Сбербанка, который реализуется в течение двух лет, уже входят более 100 учебных учреждений, более 50 организаций в 74 городах России.

Банковская карта, выданная сотрудникам, может помочь им в решении вопросов, сопровождающих в течение всего пребывания в перинатальном центре и за его пределами

Проект предусматривает:

- автоматизацию пропускного режима, учёт рабочего времени сотрудников, контроль посещаемости занятий студентами (установка СКУД);

- выдачу банковской карты для зачисления стипендий или зарплаты, а также для безналичной оплаты товаров и услуг;

- контроль доступа и авторизация в библиотеке учебного заведения;

- ограничение доступа посторонних лиц в здания учебного заведения, а также к компьютерам и другой технике;

- деятельность в рамках современных стандартов безопасности.

ПАО Сбербанк.