Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 декабря 2020: за сутки умерло девять человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 декабря 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 11 декабря, в Тульской области было зафиксировано 205 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. В их числе оказались жители Тулы и области. В общем же количестве коронавирус был подтвержден у 18 698 человек в регионе.

Вместе с тем, за минувшие сутки 162 человек выписали из медучреждений Тульской области. Им пришел отрицательный результат теста на COVID-19. Суммарно с начала наблюдения коронавирус в регионе смогли победить 16 426 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 декабря 2020 года

Однако, велик и показатель смертности. За минувшие сутки пришли данные о девяти пациентах, скончавшихся от коронавируса.