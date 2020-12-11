Туляков предупреждают: фармацевт не врач, и лечение он не назначает Фото: Алексей ФОКИН

Туляков предупреждают: фармацевт не врач, и лечение он не назначает. Какие лекарства нужно принимать и как — определяет медицинский специалист, учитывая при этом индивидуальные особенности организма каждого пациента, его сопутствующие заболевания и различные противопоказания.

К сожалению, случаев, когда провизоры и фармацевты сами назначают лечение, в наше время очень много. Достаточно зайти в аптеку и увидеть, как человек за прилавком не просто отпускает препараты, но и консультирует, заглядывая в назначение врача, дает какие-то рекомендации, советует определенные лекарства — чаще всего, те, что есть в наличии, чтобы быстрее их продать. Из-за этого в аптеках собираются очереди, на которые жалуются туляки.

В аптеках часто собираются очереди, на которые жалуются туляки Фото: Алексей ФОКИН

— Я стояла в очереди за антигистаминным препаратом, — говорит жительница Тулы. — Он был на витрине, я видела его цену. Передо мной обслуживали бабушку, спрашивали про её давление, предлагали взять какие-то витамины и БАДы. Я возмутилась, сколько будет длиться консультация?! А когда я спросила про препарат, мне ответили, что его нет. Только чтоб я ушла. Я возмутилась: как нет, когда он на витрине? На это фармацевт явно дала понять, что меня не будет обслуживать, пока полностью не проконсультирует бабушку. Все это произошло в аптеке в центре города.

Также вместо определенного лекарства могут посоветовать его аналог или заменитель, аргументируя рекомендацию либо низкой ценой, либо какими-то особыми свойствами препарата, которые лучше помогут справиться с болезнью. При этом, если в случае простых обезболивающих это не так страшно (некоторые дорогие лекарства действительно имеют более дешевые аналоги), то когда речь идет о более серьезных препаратах, могут возникнуть вопросы об индивидуальной переносимости и реакции каждого организма.

— Мне нужно было купить вполне определенное жаропонижающее, которое всегда мне быстро помогало, — вспоминает еще одна жительница Тулы. — Однако, фармацевт предложил купить его аналог. Я немного разбираюсь в лекарствах, поэтому попросила посмотреть состав, и только потом, когда поняла, что он в принципе идентичен, согласилась. Но ведь не каждый заболевший знает, из чего состоит прописанный ему препарат. Люди, особенно пожилые, полностью доверяются провизорам за прилавком.

Фармацевт может подсказать как принимать препарат и в какой дозе, как его хранить, а также назвать форму отпуска лекарства Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты подчеркивают: фармацевт не имеет права рекомендовать лекарства по своему выбору и тем более корректировать назначение врача. Все, что он может — подсказать как принимать препарат и в какой дозе, как его хранить, а также назвать форму отпуска лекарства — таблетки или капсулы, свечи и так далее. Все остальные назначения и рекомендации дает только врач.

Напоминаем также, что в настоящее время в тульских аптеках антибиотики, антикоагулянты, глюкокортикростероиды, статины, бета-адреноблокаторы, ангиопротекторы, кардиопротекторы гепатопротекторы и др. можно приобрести только по рецепту.