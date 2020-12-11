Волонтеры Новомосковского «Азота» передали больнице медицинские увлажнители лечебных газов

По инициативе компании «ЕвроХим» волонтеры Новомосковского «Азота» совместно с представителями Общероссийского Народного Фронта передали в Новомосковскую городскую клиническую больницу дополнительно 10 увлажнителей смесей лечебных газов для кислородотерапии пациентов с коронавирусной инфекцией.

Хоть кислород и является источником жизни на Земле, в чистом виде в медицине он не используется. Поэтому новое специализированное оборудование может применяться:

- в реанимационных отделениях, палатах интенсивной терапии;

- в процедурных кабинетах для лечения заболеваний дыхательных путей.

- в операционных блоках при применении наркоза;

Данный медицинский увлажнитель помогает избежать осложнений при оказании помощи пациентам с дыхательной недостаточностью любой степени сложности.

Данный медицинский увлажнитель помогает избежать осложнений при оказании помощи пациентам с дыхательной недостаточностью любой степени сложности

Это уже далеко не первый раз, когда компания «ЕвроХим» мецената Андрея Мельниченко помогает Новомосковской больнице. Ранее в роддоме, переоборудованном под госпиталь для лечения больных COVID-19, была проведена модернизация кислородного оборудования, в результате чего «роддом» увеличился на 28 койко-мест.

В период пандемии, когда медицинский персонал остается один на один с болезнью, любая помощь по-настоящему актуальна и востребована именно сейчас. Волонтерская и благотворительная программы ЕвроХима высоко оцениваются не только организациями и жителями города. Акции волонтёров предприятий ЕвроХима часто проходят совместно с Общероссийским Народным Фронтом. За проделанную работу волонтеры компании получили благодарность президента РФ. А несколько дней назад волонтерское движение #МыВместеЕвроХим на церемонии вручения первой отраслевой премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», учреждённой Министерством промышленности и торговли России, стало лауреатом в номинации «Инвестируя в человека».