Тульский центр диагностики и лечения: cовременные решения гинекологических проблем и не только...

Тульский центр диагностики и лечения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тульский флебологический центр переехал на ул. Металлургов 108. Светлые кабинеты, оснащенные инновационным медицинским оборудование, квалифицированные специалисты и многочисленные процедуры, аналогов которым пока нет в Туле - все это Тульский центр диагностики и лечения.

Спектр медицинских услуг теперь расширился и значительно. Одно из важных направлений нового Тульского центра диагностики и лечения – акушерство и гинекология. Здесь специалистами производится особый, многофункциональный подход как к ведению пациенток с нарушениями репродуктивной системы, так и к наблюдению беременных женщин.

Обо всем подробно рассказывает врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алла Анатольевна Бадаева.

Врач высшей категории Алла Анатольевна Бадаева

В чем особенность:

• Персонализация. Учитываются индивидуальные особенности пациентки, ее анамнез, предыдущее лечение, оценивается состояние здоровья в целом с помощью лабораторных и инструментальных методов исследования. А уже после такой тщательной диагностики врач подбирает современные консервативные и малоинвазивные методы лечения.

• Предикция. Эта методика позволяет проводить ранний скрининг онкозаболеваний репродуктивной системы на современном гистероскопическом и колпоскопическом оборудовании с использованием методов лабораторной диагностики.

• Превенция. Это продление полноценной жизни, в срезе гинекологического скрининга она включает в себя определение факторов риска и сглаживание пограничных состояний для обеспечения нормального функционирования репродуктивной системы. Это позволяет обойтись без радикльных, инвазивных методов,которые требуют госпитализации. Например, гитероскопия - удаление полипов в Центре занимает несколько минут, ее еще называют обеденной процедурой. Сразу после нее пациентка идет домой.

• Партнерство. План лечения составляется совместно с пациенткой, врач учитывает все особенности и пожелания. Такая схема особенно важна для пациенток с дисгормональными нарушениями, которые хотят избавиться от отягощающей симптоматики и повысить качество жизни.

Нет одинаковых людей, а значит и нет одинакового течения заболевания, значит каждому пациенту требуется индивидуальный подход и протокол лечения, который, учитывает не только анамнез и полученные результаты анализов, но и пожелания и потребности.

Геникологический кабинет Тульского центра диагностики и лечения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Консультация, диагностика, анализы - все и сразу!

Мы часто откладываем на потом визит к врачу, останавливают мысли, что придется потратить кучу времени на несколько визитов - консультация, диагностика, анализы, да еще последние придется сдавать в другом медучереждении. Больше всего пугают конечно очереди. Но в Тульском центре диагностики и лечения продумали всё для комфорта пациенток.

Тульский центр диагностики и лечения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Все исследования проводятся в одном месте. Ведется четкая запись по времени, сразу же сдаются анализы и проводится необходимая диагностика.

– Комплексное обследование включает: беседу с врачом, осмотр, исследование на атипичные клетки, УЗИ, анализ на ВПЧ и исследование молочных желез. - уточняет Алла Бадаева

В процессе осмотра, при необходимости, выполняется кольпоскопия –обследование с помощью оптического прибора шейки матки и влагалища. Этот метод позволяет выявить патологию на ранней стадии, в том числе и рак. Кольпоскоп способен увеличивать изображение в 30 раз, которое визиализируется на мониторе. Кольпоскопия не требует специальной подготовки для пацинтки, процедура безболезненна.

- Также в нашем арсенале есть инновационное гистероскопическое оборудование, благодаря которому можно обследовать полость матки изнутри, не подвергая женщину наркозу. Уникальное оборудование оснащено оптическим прибором, источником света и монитором для видеоконтроля. Показаний для такой диагностики много, т. к. это исследование ускоряет постановку диагноза при подозрении на внутриматочные патологии: аномалии развития матки, внутриматочные синехии, остатки внутриплодного яйца, миому матки, полип эндометрия, гиперплазию эндометрия и т. д.

Тульский центр диагностики и лечения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Важно знать

Каждая женщина должна проходить осмотр у гинеколога минимум один раз в год. По показаниям делать это нужно конечно же чаще. Есть обследования, которые необходимо делать в первую фазу менструального цикла - результат достовернее. Например, УЗИ и маммографию.

Особенно тщательно к женскому здоровью нужно относиться тем, кто планирует беременность в ближайшее время. Для таких пациенток в Тульском центре диагностики и лечения разработано комплексное обследование, включающее все анализы и виды диагностики, необходимые для полноценного скрининга репродуктивного здоровья.

Программа для будущих мамочек

Для тех, кто станет мамой уже в ближайшие девять месяцев, создана специальная программа по ведению беременности. В Тульском центре диагностики и лечения нет очередей, все необходимые анализы и диагностику вы будете проходить в одном месте, в удобное для вас время. Последнее точно найдется, так как Центр работает без выходных.

Тульский центр диагностики и лечения, кабинет подолога Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

На заметку!

Также в клинике ведет прием врач-подолог, который поможет избавиться от проблем с ногтями и стопами. Есть дерматологи, флебологи, хирурги и врачи функциональной диагностики.

Тульский центр диагностики и лечения

У вас есть родинки, которые вызывают дискомфорт, часто травмируются, начали расти, появились пятна на коже?

Тульский центр диагностики и лечения Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Вам нужно посетить дерматолога-онколога, чтобы не упустить драгоценное время и не допустить перерождения новообразования в злокачественное состояние.

Тульский центр диагностики и лечения

Прием ведут ведущие специалисты Тульского флебологического центра, а также главный врач Зорий Викторович Казьмин Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тульский центр диагностики и лечения

Тула, ул. Металлургов, 108.

Время работы: пн.-сб. 08.00 – 20.00; вс. 08.00 – 14.00.

Тел.: 8 (953) 953-41-17, 58-54-21, 58-54-42.

tula.phlebocentr.ru