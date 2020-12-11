Технологический прорыв АО «Тулажелдормаш»

2020-й год на АО «Тулажелдормаш» был объявлен «Годом качества». В связи с этим был разработан ряд мероприятий, направленных на повышение качества продукции и услуг во взаимодействии с Группой ПТК, ООО «КБ «Тулажелдормаш», потребителями и поставщиками.

Сегодня предприятие производит высококачественную путевую технику, такую как: щебнеочистительные машины, снегоуборочные машины, выправочно-подбивочно-отделочные машины, машины для очистки и нарезки кюветов и другие. На заводе работает более 700 сотрудников, и каждый вносит свой неоспоримый вклад в создание выпускаемой продукции.

Развивая науку

Группа ПТК, в которую входит АО «Тулажелдормаш», является индустриальным партнером по реализации Универсального путевого комплекса в Научно-образовательном центре «ТулаТЕХ». В рамках Национального проекта «Наука» инвестиции в НИОКР Группы ПТК составила 5,8 млрд рублей, в соответствии с планом внедрения новых технологий ремонта пути ОАО «РЖД».

Первый заместитель Генерального директора Группы ПТК Дмитрий Раенок

- 3 декабря премьер-министр Михаил Мишустин утвердил проект «ТулаТЕХ», и сейчас фактически, приложив совместные усилия трех сторон — Тульского регионального правительства, нас как представителей Группы ПТК и Российских железных дорог - мы будем реализовывать на деле такой масштабный проект, который будет востребован не только на Тульской земле, но и всей сети РЖД.

По сути именно этот научно-производственный центр призван решать задачу развития транспортного машиностроения в стране, - подчеркивает первый заместитель Генерального директора Группы ПТК Дмитрий Раенок. - Мы взяли на себя обязательства инвестировать в производство, а область выделяет нам кредиты по очень льготным ставкам. Причем не в целом под соглашение о сотрудничестве, а под конкретные дела. То же создание новых рабочих мест, усовершенствование уже существующих.

По мировым стандартам

В августе 2020 года АО «Тулажелдормаш» в целях повышения имиджа организации наравне с российскими и зарубежными партнерами успешно прошло сертификацию на соответствие разработанной системы менеджмента бизнеса требованиям международного стандарта ISO/TS 22163:2017 «Железные дороги. Система менеджмента качества. Требования к системам менеджмента бизнеса для предприятий железнодорожной отрасли: ISO 9001:2015 и частные требования, применимые в железнодорожной отрасли».

Директор по качеству АО «Тулажелдормаш» Александр Савенко

- Предприятие достаточно хорошо справилось с вызовами, которые нам кидала наша экономическая ситуация в нынешнем году, так что 2020-й получился для нас плодотворным. Мы поставили на производство новую продукцию. Например, кран ГПК-45 грузоподъемностью 45 тонн. Так что аналогов ему в России пока практически нет, - рассказывает директор по качеству АО «Тулажелдормаш» Александр Савенко. - А сертификация подтвердила тот факт, что наше предприятия ориентировано на выпуск исключительно качественной продукции, соответствующей мировым стандартам.

В этом году также проведены эксплуатационные испытания технологии скоростной очистки балласта с применением серийного образца ЩОМ-2000 №3 на перегоне Белореченская – Пшехская Северо – кавказской железной дороги. В режиме спаренной работы двух секций производительность комплекса достигала 2,188 тыс. куб. м в час. Рабочая скорость - 765 метров в час – установлен мировой рекорд. Была подтверждена возможность работы машины выше паспортных характеристик, при этом подтверждены и даже превышены данные технико – экономического обоснования, утвержденного ОАО «РЖД».

Выходя за границы родины

В следующем году, считают на предприятии, важно продолжать развитие в направлении повышения качества продукции и услуг, повышения удовлетворенности заказчиков выпускаемой продукцией, совершенствовать технологию, модернизировать оборудование, организовывать слаженное производство и взаимодействие коллектива.

- Мы социально ориентированное предприятие, - подчеркивает Дмитрий Раенок. - Входим в десятку ведущих по заработной плате заводов в регионе, потому что прекрасно понимаем, что без работающих у нас профессионалов, их научного потенциала, многого не добиться. А перед нами стоят большие задачи. Так, необходим рост экспортных поставок - мы в прошлом году вышли на рынок Индии, поставили две машины для тамошних железных дорог. Будем развиваться в этом направлении.

Кроме того, если в предыдущие пару лет мы поставляли ОАО «РЖД» наши серийные разработки, то на 2021-й у нас прекрасные перспективы. Уверен, год этот будет для нас знаменательным — предприятие выведет на рынок 5 абсолютно новых путевых машин, не имеющих аналогов в мире ни по эффективности, но по оснащенности.