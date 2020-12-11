Родители тульских школьников обеспокоены чрезмерной загруженностью своих детей Фото: Алексей ФОКИН

Родители тульских школьников обеспокоены чрезмерной загруженностью своих детей в плане учебного процесса. Об этом они рассказали министру образования региона. Больше всего недовольств приходится на объем домашних заданий и количество дополнительных уроков.

Так, например, родители доложили о том, что на подготовку к завтрашнему дню, школьники тратят почти все свое свободное время. При этом ребенок жертвует временем, которое могло уйти на общение и отдыха в семье, а также на другое развитие: творческое или спортивное.

Однако по словам министра, вся школьная программа и загруженность школьников в школе и дома регламентирована. Так, например, для выполнения домашнего задания рекомендуется следующая временная затратность:

в 2-3 классах – 1,5 часа,

в 4-5 классах – 2 часа,

6-8 классах – 2,5 часа,

9-11 – 3,5 часа.

В случае, если все учащиеся класса или школы не тянут данный им объем в указанные сроки, то здесь необходимо написать коллективное заявление в адрес директора учебного учреждения.

Также, родителям сообщили, что дополнительные факультативы и обязательные элективные занятия по предметам посещать не обязательно. Тут же школа сама должна определять все дисциплины для дополнительного изучения, а учащийся уже сам выбирает из этого перечня занятий.

Помимо этого каждый родитель вправе сообщать о фактах нарушения образовательных норм и бездействии руководителей в Министерство образования. По данным обращениям в указанных школах будут проведены проверки.