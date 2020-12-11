В тульском селе Архангельское срубили новогоднюю елку Фото: соцсети

Жители села Архангельское, что находится в Туле, поделились своей болью по поводу новогодней елки, которую установили и украсили к новому году в начале декабря этого года. Следуя опубликованному посту, люди были в негодовании от ее внешнего вида из-за чего и возникла спорная ситуация с администрацией города.

Так, на этой елке после урагана не стало макушки, из-за этого повешенные новогодние украшения смотрелись на ней не столько красиво, сколько комично.

10 декабря в село приехала передвижная комиссия администрации. После совещания с жителями села было принято решение срубить неказистое дерево, а вместе с ним и другие, которые тоже понесли урон от урагана. По предварительным данным, новые деревья будут высажены в селе весной следующего года.

Отметим, что помимо елки пострадали на ней и некоторые украшения. По словам сельчан, что кто-то расстрелял игрушки из “пневмата”.