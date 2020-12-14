Тульский экзотариум и "Куликово Поле" стали победителями Национальной премии в области событийного туризма Фото: Алексей ФОКИН

Два тульских музея с четырьмя проектами заняли призовые места в финале IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2020. Сама церемония награждения прошла в Екатеринбурге. В финале были представлены свыше 200 проектов из 50 регионов России, а также из Молдовы и ОАЭ.

Так, тульские проекты заняли два победных места и одно второе.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры в формате онлайн» победное место одержал проект Тульского областного экзотариума «Ночной зоопарк». Так зрители смогли в вечернее время узнавать о жизни обитателей экзотариума и наблюдать за теми, кто из них ведет сумеречно-ночной образ жизни.

Еще одним победителем в национальной премии стал музей-заповедник “Куликово Поле”, который организовал фестиваль народных традиций «Былина». Так музей стал первым в номинации «Лучший партнерский (спонсорский) проект туристического события».

Следом же за этим проектом в этой же номинации второе место заняли сразу два проекта “Куликова поля”. Им стал международный фестиваль авторской песни «Куликово поле» и онлайн-проект #Поленовострим.