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Коронавирус Covid-19

До конца текущей недели жителям Тульской области начнут делать прививки от коронавируса

Медики и врачи начали прививаться с 7 декабря
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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До конца текущей недели жителям Тульской области начнут делать прививки от коронавируса

До конца текущей недели жителям Тульской области начнут делать прививки от коронавируса

Фото: Алексей ФОКИН

До конца текущей недели жители Тульской области начнут получать прививки от коронавируса. На данный момент наш регион полностью готов к проведению вакцинации, также как и остальные регионы страны.

В Тульской области будет развернуто пять пунктов в четырех городах: два - в Туле, Алексине и Ефремове. Отметим, что вакцина является двухэтапной, поэтому на период новогодних её проведение не будет приостанавливаться. Также в регионе будут продолжаться мероприятия по организации готовности пунктов вакцинации и медиков.

Напомним, что уже в понедельник, 7 декабря в Тульской области начали делать бесплатные прививки врачам и учителям. В регион поставлено 500 доз. Все привившиеся пациенты пройдут повторную вакцинацию через 21 день.

Отметим, что на сегодняшний день, от коронавируса привились уже свыше 150 тысяч жителей страны.

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