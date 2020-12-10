До конца текущей недели жителям Тульской области начнут делать прививки от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

До конца текущей недели жители Тульской области начнут получать прививки от коронавируса. На данный момент наш регион полностью готов к проведению вакцинации, также как и остальные регионы страны.

В Тульской области будет развернуто пять пунктов в четырех городах: два - в Туле, Алексине и Ефремове. Отметим, что вакцина является двухэтапной, поэтому на период новогодних её проведение не будет приостанавливаться. Также в регионе будут продолжаться мероприятия по организации готовности пунктов вакцинации и медиков.

Напомним, что уже в понедельник, 7 декабря в Тульской области начали делать бесплатные прививки врачам и учителям. В регион поставлено 500 доз. Все привившиеся пациенты пройдут повторную вакцинацию через 21 день.

Отметим, что на сегодняшний день, от коронавируса привились уже свыше 150 тысяч жителей страны.