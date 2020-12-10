Министерство образования Тульской области: решение о всеобщем переходе на дистант принимается в правительстве региона Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 10 декабря, министерство образования в ходе прямой трансляции в социальных сетях ответило на некоторые вопросы родителей.

Прежде всего по поводу перехода на дистант было пояснение, что по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей не превышен эпидемиологический порог. Непосредственно решение о переходе на дистант принимают образовательные организации самостоятельно, при этом в школах, средних и высших профессиональных учебных заведениях классы или группы уходят на дистанционное обучение в случае, если в группе/классе более более 20% обучающихся или если выявлен хотя бы один случай заболевания COVID-19. Решение о переходе целой школы на дистант принимается в случае наличия в образовательной организации более 30% болеющих детей или же по предписанию Роспотребнадзора по Тульской области. Также школа может уйти на удаленное обучение в случае болезни учителей, когда нет возможности замещать уроки.

Также, если на дистанционное обучение переходит ребенок младших классов, и родителям нет возможности остаться дома с ним, рекомендуется обсудить этот вопрос с работодателем и либо перейти на неполную занятость или удаленную работу, либо взять отпуск, даже в том случае, если он получится вне графика.

Если ребенок болен, он не должен выходить на онлайн-занятия, на видеоуроки. Точно так же, как и на очном обучении пропуск урока по болезни не является прогулом, если факт болезни подтверждается справкой от врача.

В том случае, если у ребенка в начальной школе нет возможности подключиться к видеоуроку, так как он не владеет компьютером, а дома с ним остается только бабушка, которая также не знает, как это сделать, учитель должен предусмотреть другие возможности обучения: общаться с ребенком через электронный дневник, выдавая задания, связываться с ним по телефону и так далее.

Второй иностранный язык не будет вводиться факультативно, так как изучение двух иностранных языков запланировано в Федеральном государственном образовательном стандарте. Без успешного освоения второго языка школа не сможет выдать ребенку аттестат установленного образца.

Также в министерстве отметили, что решение о переходе всех образовательных учреждений Тульской области на дистанционное обучение будет принято в случае необходимости на оперативном совешании при главе региона.