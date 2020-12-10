Студенты Тульского государственного университета будут сдавать сессию на удаленке Фото: Алексей ФОКИН

Студенты ТулГУ начали потихоньку переходить на дистанционку. На такой формат обучения переводятся те специальности, для которых не будет урона в образовательном процессе. При этом стало известно, что сдача зимней сессии у тульских студентов будет иная, нежели в привычном виде.

Как стало известно СМИ, зимняя сессия в ТулГУ пройдет в этом году в дистанционном формате. Такой вид сессии пройдет у студентов тех факультетов, которые это позволяют сделать в соответствии с учебной программой.

Отметим, что в очном формате сессию будут сдавать студенты нескольких учебных групп Института высокоточных систем имени В.П. Грязева.