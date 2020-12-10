В Тульской области значение эпидпорога превышено на 38,5% Фото: Алексей ФОКИН

Жителей Тульской области продолжают вакцинировать от гриппа. Так по данным на 7 декабря, прививки от простудных заболеваний сделали 695 678 человек. Это составляет 47% от числа всех жителей региона.

Как отмечают врачи, что с 30 ноября по 6 декабря в Тульской области ОРВИ заболело 11618 человек. Это выше порога на 38,5% и больше, чем на предыдущей неделе, на 18,6%. Отметим, что среди взрослых эпидпорог превышен на 112,5%, остальные возрастные группы - в норме.

Лабораторные наблюдения говорят о том, что в регионе сохраняется циркуляция вирусов негриппозной этиологии.