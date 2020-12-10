В Туле открыли мемориальную доску в честь выдающегося оружейника Николая Макаровца Фото: материалы пресс-служб

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Туле состоялось открытие мемориальной доски Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», Почетного гражданина города-героя Тулы и Тульской области, генерального конструктора НПО «Сплав» Николая Александровича Макаровца. Доска была установлена на доме, где и проживал выдающийся оружейник.

Отметим, что 30 лет жизни Николай Макаровец посвятил тульскому «СПЛАВу», став генеральным директором предприятия. Под его руководством началось производство реактивных систем залпового огня «Смерч». Разработаны системы «Торнадо-Г», «Торнадо-С», «Ураган-1М».

Так, коллектив предприятия установили бюст Николая Александровича на Аллее славы тульских оружейников в Тульском государственном музее оружия. Помимо этого, имя туляка было присвоено Тульскому региональному научному центру Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Также одна из улиц Тулы стала носить его имя, а на территории предприятия появилась именная аллея.