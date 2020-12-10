Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 декабря 2020: за сутки заболело 207 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 декабря 2020 года Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 10 декабря 2020 года, в Тульской области за минувшие сутки зафиксировано 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Инфекция подтвердилась у жителей региональной столицы и других районов. Всего коронавирусом успели заболеть с марта месяца 18 493 человека в области.

Вместе с тем 151 пациента выписали из медучреждений за минувшие сутки. Всего коронавирусной инфекцией в регионе успели переболеть 16 264 человек.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 декабря 2020 года

И снова поступили данные о новых летальных случаях с подтвержденным коронавирусом. Так, с болезнью не смогли справится 5 человек, а в общем количестве в рамках региона - 535.