Лауреатами премии Минпромторга стали волонтеры компании «ЕвроХим»

Волонтерское движение компании "ЕвроХим" стало лауреатом премии Минпромторга

Волонтерское движение компании "ЕвроХим" бизнесмена Андрея Мельниченко #МыВместеЕвроХим на церемонии вручения первой отраслевой премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», учреждённой Министерством промышленности и торговли России, стало лауреатом в номинации «Инвестируя в человека».

В Тульской области находятся несколько предприятий компании «ЕвроХим», наиболее крупные из них: Новомосковский Азот, Новомосковский Хлор, Тулагипрохим и Новомосковск-ремстройсервис. Активные и неравнодушные сотрудники совместно с представителями профсоюзов предприятий и Общероссийским народным фронтом успешно провели не одну акцию, оказав реальную помощь нуждающимся жителям города Новомосковска, медицинским и социальным учреждениям. В «ЕвроХиме» создан оперативный штаб, который постоянно находится на связи с представителями власти и общественности в городах и регионах присутствия компании.

За время пандемии волонтеры в Тульской области доставили и разгрузили более 20 тонн продуктов, предназначенных для малообеспеченных семей города, передали социальным организациям средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, провели дезинфекцию спортивной школы, предоставили гуманитарную помощь ветеранам и многодетным семьям.

Это уже не первое признание деятельности волонтеров «ЕвроХима». За проделанную работу волонтеры Новомосковского «Азота» получили благодарность президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и стали лауреатами VI Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел — 2020» в номинации «Комплексный проект».