В Тульской области за сутки "ковид" подтвердился у 202 человек
Фото: Алексей ФОКИН
По данным прошедших суток, 9 декабря, в Тульской области было зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусом. Так, инфекцию подхватили жители областной столицы и региональных районов.
Вместе с тем, 173 человека смогли справится с болезнью и были выписаны из медучреждений.
Есть и печальная статистика. Число умерших от «ковида» все растет. Так на 9 декабря поступили данные о семи скончавшихся пациентах. У них был подтвержден коронавирус.
В общем количестве с марта месяца в Тульской области установлено:
18 286 случаев заражения;
16 113 выздоровления;
530 смертей.