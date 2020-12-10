В Тульской области за сутки "ковид" подтвердился у 202 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным прошедших суток, 9 декабря, в Тульской области было зафиксировано 202 новых случая заболевания коронавирусом. Так, инфекцию подхватили жители областной столицы и региональных районов.

Вместе с тем, 173 человека смогли справится с болезнью и были выписаны из медучреждений.

Есть и печальная статистика. Число умерших от «ковида» все растет. Так на 9 декабря поступили данные о семи скончавшихся пациентах. У них был подтвержден коронавирус.

В общем количестве с марта месяца в Тульской области установлено:

18 286 случаев заражения;

16 113 выздоровления;

530 смертей.