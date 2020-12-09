В Туле появился новый арт-объект «Гигантский мешок подарков» Фото: материалы пресс-служб

В областной столице на территории Тульского кремля появился новый арт-объект. «Гигантский мешок подарков» - так назвали праздничное украшение, которое будет приносить новогоднее настроение жителям и гостям областной столицы.

Так около этого объекта можно будет сделать фото, «одушевить» подарок, а также подписать открытку для тех детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

Напомним, что в конце ноября Тулу уже начали украшать к Новогодним праздникам, а также установили главную красавицу — большую елку на главной площади города.