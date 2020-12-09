Прокуратура взялась за дело жесткого ДТП на улице Октябрьской в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 9 декабря, в Туле утром произошло громкое ДТП — пассажирская маршрутка столкнулась с иномаркой. Как стало известно позднее, авария произошла из-за того, что водитель общественного транспорта не захотел уступать дорогу легковому авто, которое в свою очередь имело преимущество на перекрестке.

Произошло это на улице Октябрьской. В результате происшествия пострадал водитель легковушки и пассажир маршрутки.

Так, за данное дело взялась прокуратура Зареченского района. Проведя проверку, правоохранители примут полный комплекс мер прокурорского реагирования.