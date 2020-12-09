Яркий, праздничный, специальный сезонный номер «Золотого квадрата» мчит к вам Фото: материалы пресс-служб

Главный редактор Эльвира Гафина:

- В философии есть понятие "Черный лебедь" - знак неопределенности, неожиданного события, которое сильно влияет на ход истории. Философ Насим Талеб говорит о том, что в нашей жизни, как бы мы не стремились все предусмотреть, рассчитать и предсказать, всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. И 2020 тому идеальное подтверждение.

В одном из интервью стилист Александр Рогов однажды высказал предположение, что после локдауна людям захочется праздника — наступит время самых безумных нарядов, перьев и страз. И знаете, мне кажется, оно пришло. По крайней мере, на страницах «Золотого квадрата». Нам захотелось сделать этот выпуск по-настоящему праздничным, шелестящим юбками и сверкающим блеском дворцовых огней. Да-да в Туле. В 21 веке. Мы вспоминаем исторические фамилии и фотографируем современные династии, чтобы узнать, чем живут люди в эпоху Инстаграм. Оказывается все теми же ценностями — семьи, любви и взаимной поддержки, стремлением окружать себя красивыми вещами и добрыми людьми — всем тем, что в конечном счете дарит ощущение внутреннего счастья.

Главный редактор Эльвира Гафина Фото: материалы пресс-служб

"Черный лебедь" необязательно несет негативные последствия: этим понятиям называли и развитие Интернета, и разработку вакцин. Кто знает, может, мы просто еще не увидели, какой подарок нам уготовил "Черный лебедь".

Праздничный выпуск журнала "Золотой квадрат" - олицетворение перемен уходящего года, которые коснулись каждого, в том числе и нас. Настало время пересмотреть свои ценности и создавать новые традиции. Мы, например, объединили «Золотой квадрат» и «Дом в деталях» и, начиная с июня, каждый сезон открываем специальным номером в формате А4. В декабре вы снова возьмёте в руки журнал большого размера с качественной полиграфией, который вышел по-настоящему праздничным, с шелестящими юбками и блеском дворцовых огней.