В Туле 18-летний парень хотел напасть на школу Фото: материалы пресс-служб

В Туле правоохранители задержали 18-летнего парня. По предварительной информации, он собирался напасть на одну из школ оружейной столицы.

Юношу задержали сотрудники ФСБ

Сообщается, что у юноши при себе был обрез, также сотрудники службы безопасности забрали у него средства коммуникации, в которых были материалы о похожих преступлениях.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в связи с незаконным приобретением и хранением оружия. Не исключается возможность добавления и других статей.