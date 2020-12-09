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В Туле 18-летний парень хотел напасть на школу

У юноши при себе был обрез
Источник:kp.ru
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В Туле 18-летний парень хотел напасть на школу

В Туле 18-летний парень хотел напасть на школу

Фото: материалы пресс-служб

В Туле правоохранители задержали 18-летнего парня. По предварительной информации, он собирался напасть на одну из школ оружейной столицы.

Юношу задержали сотрудники ФСБ

Юношу задержали сотрудники ФСБ

Сообщается, что у юноши при себе был обрез, также сотрудники службы безопасности забрали у него средства коммуникации, в которых были материалы о похожих преступлениях.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в связи с незаконным приобретением и хранением оружия. Не исключается возможность добавления и других статей.

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